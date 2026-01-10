Келлог шпарит по методичке Бжезинского: Если Россия вернёт Украину, она станет мировой державой
Владимир Путин хочет восстановления империи, куда будет включена Украина.
Об этом заявил в интервью британскому каналу ITV недавно ушедший в отставку с поста спецпредставителя Дональда Трампа генерал Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин – бывший офицер КГБ, и я не думаю, что он забывает о своих корнях. Не думаю, что Путин хочет, чтобы Украина добилась успеха… Я старый воин «Холодной войны». Я думаю, что он хотел бы восстановить свою империю», – сказал Келлог.
«И империя включала бы в себя Украину?» – уточнил ведущий-англичанин.
«Да», – ответил американский генерал.
Келлог предостерег:
«Люди забывают, насколько велика Украина. Некоторые говорят, что Россия без Украины – просто региональная держава. С Украиной она становится мировой державой. Это касается экспансии. И тогда возникает вопрос – куда она двинется дальше».
