Келлог шпарит по методичке Бжезинского: Если Россия вернёт Украину, она станет мировой державой

Владимир Путин хочет восстановления империи, куда будет включена Украина.

Об этом заявил в интервью британскому каналу ITV недавно ушедший в отставку с поста спецпредставителя Дональда Трампа генерал Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин – бывший офицер КГБ, и я не думаю, что он забывает о своих корнях. Не думаю, что Путин хочет, чтобы Украина добилась успеха… Я старый воин «Холодной войны». Я думаю, что он хотел бы восстановить свою империю», – сказал Келлог.

«И империя включала бы в себя Украину?» – уточнил ведущий-англичанин.

«Да», – ответил американский генерал.

Келлог предостерег: