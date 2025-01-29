Кедми объяснил значение «Орешника» для Лукашенко

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Польша и Литва намерены оккупировать часть территории Белоруссии, но союз с Россией утихомирит их порывы.

Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко сделал ряд примечательных заявлений в день выборов – например, что он опасается, что Польша сможет осуществить интервенцию на западе Белоруссии. Насколько серьёзно он говорит, возможны такие попытки?», – спросил ведущий.

«Лукашенко очень трезво смотрит на мир – более трезво, чем пять лет назад. И больше всего его интересует безопасность страны. Он мог решить это двумя путями. Один – принять предложение Запада и превратить Белоруссию в антиРоссию. Его бы весь Запад носил на руках за это. Но он видит, что стало с Украиной, и не хочет этого для Белоруссии. Второй способ обеспечить свою безопасность – отстаивать независимость и укреплять отношения с Россией», – сказал Кедми.

«Основные территориальные претензии к Белоруссии у Польши. Белоруссия не хочет, и никогда не пыталась забрать себе какую-то часть польской территории. Не было претензий и к Литве. А вот у Литвы есть территориальные претензии к Белоруссии, и у Польши, включая Минск и Смоленск», – добавил он.

Кедми подчеркнул, что поэтому Лукашенко запросил у России несколько комплексов «Орешник», которые остудят пыл жадных соседей.