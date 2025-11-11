Каждая вторая американская компания на Украине повреждена российскими ударами, – скулёж на форуме в Киеве

Каждой вторая работающая на Украине американская компания ощутила ущерб от российских ударов в рамка СВО.

Об этом с трибуны Киевского форума по безопасности заявил президент Американской торговой палаты Энди Гундер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«54%, то есть, каждый второй получил повреждение. Например, «Макдональдс» на Лукьяновке семь раз уже нужно было восстанавливать окна, но он работает.

Я был в прошлом месяце в Мукачево на Закарпатье, у нас там одна компания – две российские ракеты прямо ударили. На ночной смене было 600 человек, в 4:30 была тревога, в 4:37 две ракеты прилетели. Слава Богу, 600 человек остались живы, бизнес продолжается.

То есть, каждая вторая компания понесла повреждения российскими ракетами за период последних четырех лет», – уверяет Гундер.