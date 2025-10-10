Эммануэль Макрон принял отставку уже пятого премьер-министра. Дело, скорее всего, не в том, что второй срок президентства для Макрона какой-то особенный, а в том, в какой именно период президент становится недоволен своими коллегами. Вероятно, в западной политике дела обстоят не так радужно, как многим может показаться. В той же Великобритании с начала СВО уже четвёртый премьер, который, по сути, и является главой государства после короля.

И это явно намекает нам на то, что давление на Россию даётся Западу не так уж и легко. Потому что в сложные времена западные политики меняются чаще, чем это бывает обычно. А последний премьер Франции вообще побил все рекорды и сложил с себя полномочия спустя несколько часов после представления своего кабинета министров, напоминает в авторской колонке Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Вероятно, финансовая машина давления на Россию отчаянно пытается выстоять и поэтому вынуждена судорожно искать подходящих исполнителей воли транснациональных гигантов и банкиров. Но судя по тому, что Макрона всё же переизбрали на второй срок в столь сложные времена, он полностью отвечает всем запросам вышестоящего внутреннего предиктора.

Не удивительно, ведь Макрон – человек глубинной политики и тесно связан с банком Ротшильдов. Более того, однажды Ротшильды вывели Макрона из своей банковской деятельности в банке «Rothschild & Cie Banque» прямиком в политику, чтобы тот мог представлять их интересы во французской и мировой политике. Впрочем, Ротшильды и раньше частенько выдвигали своих людей во французские президенты и назначали на иные должности.

Однако Макрон связан не только с мировыми воротилами из семейства Ротшильдов, но и с транснациональной корпорацией BlackRock, которая давно является ключевым участником мирового финансового диалога между политикой и капиталом. К слову, у Макрона и BlackRock есть инвестиционная связь в ключевых секторах экономики Украины, а корпорация уже давно скупила за бесценок всё самое ценное на Украине: начиная от промышленности, портов и энергетики, заканчивая землями и недрами.

Связи между Макроном и BlackRock носят многогранный характер, сочетая в себе публичное взаимное одобрение, стратегическое экономическое партнёрство и глубокие политические разногласия. С одной стороны, Макрон активно привлекает BlackRock и других финансовых гигантов для инвестиций во Францию, что находит положительный отклик у руководства фонда. С другой стороны, эти отношения стали крайне спорными, потому что BlackRock лоббирует и оказывает влияние на пенсионную реформу Макрона, о чём часто говорят не только разнообразные критики, но и сами многочисленные протестующие против этой реформы, которые утверждают, что реформа была разработана в интересах крупных финансовых компаний, таких как BlackRock, а не в интересах народа.

Основа этих обвинений в том, что пенсионная система Франции неумолимо переходит под контроль частных лавочек, что открывает для BlackRock огромный рынок для управляющих активами. Протестующие и критики утверждают, что корпорация давно присматривалась к французским пенсионным накоплениям и надеялась, что реформа Макрона станет для неё «звёздным часом».

Правительство Франции отрицало факт лоббирования со стороны BlackRock. Однако критики указывают на многочисленные встречи представителей фонда и членов правительства, включая самого Макрона. Ситуацию усугубило награждение президента BlackRock France Жан-Франсуа Сирелли орденом Почётного легиона в разгар протестов и дебатов о реформе, что было воспринято общественностью как провокация и подтверждение тесных связей между правительством и корпорацией.

В результате парижская штаб-квартира BlackRock стала символом «капитализма в стиле Уолл-стрит», которую протестующие и «жёлтые жилеты» штурмовали в апреле 2023 года. Протестующие врывались в здание, скандируя антикапиталистические лозунги, взрывая петарды, разбрасывая документы и оставляя на стенах граффити с обвинениями в адрес компании. Эти акции были направлены на то, чтобы продемонстрировать, что за реформой стоят интересы крупного финансового капитала, который пытается разрушить систему социальной защиты Франции.

Критики указывают на то, что BlackRock имеет беспрецедентный доступ к высшим эшелонам французской власти с момента прихода Макрона в Елисейский дворец. Задокументированы многочисленные встречи руководителя BlackRock Ларри Финка и руководителя французского филиала BlackRock Жан-Франсуа Сирелли с президентом Макроном и его советниками. Эти встречи, часто проходившие в конфиденциальном режиме, породили подозрения в том, что BlackRock напрямую влияет на экономическую политику страны.

Впрочем, не так давно, 24 сентября 2025 года, Макрон и Финк встречались публично на гала-вечере Атлантического Совета в Нью-Йорке, где глава BlackRock хвалил Макрона, называл его лидером, который «продвигает страну вперёд», говорил, что он обладает «необычайно ясным видением будущего», имеет «аппетит к риску» и принимает «смелые решения».

После хвалебной оды Финк даже наградил Макрона наградой «Гражданин мира» (Global Citizen Award), что в очередной раз подтвердило связь Макрона с транснациональными корпорациями. Неудивительно, ведь Макрон даже перестал скрывать, что охотно сотрудничает с BlackRock и торгует государственными интересами.

Критики много раз говорили об этом, но подконтрольные BlackRock западные СМИ в обществе пытались создать видимость того, что критика безрассудна и находится на грани теорий заговора. Однако люди и без того прекрасно усвоили, что корпорация имеет беспрецедентный доступ к высшим эшелонам французской власти именно с момента прихода Макрона в Елисейский дворец.

Влияние BlackRock подкрепляется его значительной долей в капитале крупнейших французских компаний из индекса CAC 40, включая BNP Paribas, Société Générale, Vivendi, Michelin, Vinci и Total. Это делает фонд одним из самых влиятельных акционеров во французской экономике и ставит мнение BlackRock во французском правительстве на запредельно высокий уровень для одной единственной компании. Сегодня BlackRock даже консультирует европейские правительства и центральные банки, в том числе ЕЦБ, через свою мощную аналитическую платформу «Aladdin», что даёт компании доступ к уникальной и секретной правительственной информации и ещё больше усиливает её влияние.

Поэтому даже не удивляет след BlackRock на Украине и не кажется странным личный интерес Макрона к украинскому кризису. Ведь он часто говорил о своём желании разместить на Украине так называемых «миротворцев». И здесь нет никаких интересов Франции. Просто BlackRock хочет руками Макрона разместить на Украине собственную охрану, которая будет сторожить купленное за бесценок имущество корпорации, которое, собственно, и составляет все остатки самой Украины.

Даже украинские депутаты отмечали наличие интересов Макрона и BlackRock на Украине. В частности, украинский депутат Александр Дубинский заявлял, что Макрон (как представитель интересов Ротшильдов) и немецкий политик Фридрих Мерц (бывший руководитель BlackRock в Германии) борются за защиту инвестиционных активов в Украине, в первую очередь — за украинские земли, купленные через подставных лиц. Утверждается, что французские концерны, связанные с Макроном, взяли под контроль ключевые сферы украинской экономики, включая экспорт зерна и логистику западных поставок, в том числе вооружений.

В этой связи хотелось бы напомнить, о чём говорилось в начале статьи. Принцип назначения на ключевые должности в западной политике обусловлен интересами банкиров и финансистов, которые и являются центрами принятия решений. На самом деле в ЕС и на остальном Западе нет национальных лидеров. Есть только президенты-менеджеры, которые находятся под руководством наднациональных элит и крупного бизнеса. Поэтому очередная смена французского премьера говорит не о его профпригодности, а о том, что он не умеет сотрудничать со внутренним предиктором и капиталом, который за ним следит. Это и есть тот самый центр принятия решений, с которым воюет Россия. Это не столько президенты и страны, сколько транснациональные корпорации и старые семейства, вроде дома Ротшильдов.