Казахстан гордится самым крупным консульством США и зовет к себе еще больше американцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США должны разместить в Казахстане постоянный секретариат организации «5+1», которую они создают в Средней Азии.

Об этом посол Казахстана в США Магжан Ильясов заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Секретариат «5+1» (Центральная Азия и США) может быть справедливо размещен в Алма-Аты – финансовой столице, где находится самое большое генеральное консульство США в этой части мира. Я думаю, что присутствие американской команды в Алма-Аты будет частью их работы в консульстве. Это идеальное место, потому что Алма-Аты находится недалеко от Кыргызстана и Узбекистана», – сказал Ильясов.

Он выразил надежду на «сильное лидерство США» и инициативы в сфере инфраструктуры, инноваций и образования.