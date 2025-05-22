Катастрофа придет к ноябрю, фронт будет сыпаться – Арестович

Без поддержки со стороны США, которой не предвидится, а также в случае, если президент Штатов Дональд Трамп запретит поставки американского оружия Украине третьими странами, ее ждет катастрофа в ближайшие месяцы.

Об этом в эфире видеоблога беглой российской журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил внесенный в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тревожные звоночки то там, то там раздаются. Если он [Трамп] существенно снижает помощь либо вообще убирает прямую, косвенную через Евросоюз и так далее, через другие страны, то наступает крайне веселый период для Украины, который как бы ознаменуется крутым пике. Это будет падение в катастрофу, довольно постепенно ускоряющееся. К ноябрю будет катастрофа, ноябрь, декабрь и при прочих раундах. Может быть, быстрее. Будет сыпаться фронт, россияне будут то там, то там, получая сначала тактические успехи, резкие, прорывные, как недавно под Константинополем, там чуть дальше. Потом сразу обрушился фронт 9 километров шириной на 5 в глубину. Все больше будет бунтов военных», – заявил Арестович.

По его словам, уже сейчас начинает все больше ощущаться преимущество России в единственном виде оружия, в котором перевес был у Украины, – дронах.