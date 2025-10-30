Катарсис на Украине наступит после окружения Харькова или Запорожья – прогноз
Украинское общество начнёт осознавать неизбежность поражения в войне после окружения Харькова или Запорожья. Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил переехавший из Киева в РФ политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Давайте подытожим значение падения Покровска и Купянска», – попросил ведущий.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это только начало. Приближение к катарсису в украинском обществе начнется тогда, когда будет окружен Харьков, либо левобережная часть Запорожья.
И вот когда произойдет окружение, и вот только тогда, до массового сознания дойдёт, что война проиграна», – сказал Уралов.
«Украинское общественное сознание страшно уничтожено этими качелями «зрада-перемога», которые идут уже с 2001 года.
25 лет живет страна в ситуации, когда ее сводят с ума. И поэтому возвращение в реальность не может быть быстрым. Как я установил в новых наших регионах, на это уходит около года, пока люди начинают адаптироваться к новой реальности», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: