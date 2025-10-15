Катар не даст соврать: быть союзником США — себе дороже

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока Трамп трубит о достижении мира на Ближнем Востоке, наблюдатели оценивают ситуацию весьма скептически. Слишком много остаётся нерешённых противоречий, и перемирие рискует оказаться недолгим. Мы обратим внимание на один эпизод вроде бы как оконченной войны – удар Израиля по Катару – члену Лиги Арабских государств.

Это чудовищный прецедент, отбрасывающий мировое сообщество в ситуацию, когда шакал Табаки может безнаказанно кусать за ляжки соседей из-за спины тигра-людоеда Шерхана.

Сразу оговоримся: во времена оные, Катар и Турция (при неявном участии США) совместными усилиями создали боевое крыло палестинцев — ХАМАС — в противовес просоветским палестинцам Арафата. С тех пор много воды утекло, однако в Израиле этого никогда не забывали, а после известных событий 7 октября 2023 года, власти еврейского государства только и ждали повода, чтобы нанести ответный удар.

На протяжении последних двух лет Катар выполнял роль ключевого нейтрального посредника в изнурительных переговорах по урегулированию войны в Секторе Газа. Его усилия, хоть и не приводившие к прорывам, оставались единственным каналом. Ракетным обстрелом Израиль нанёс сокрушительный удар по имиджу Дохи как нейтральной переговорной площадки.

Кто теперь доверится гарантиям посредника, чей суверенитет унижен одной из сторон конфликта? Более того, под явным покровительством Вашингтона. Подобная безнаказанность дестабилизирует не только ближайшее окружение Израиля, но и весь Ближневосточный регион, посылая чёткий сигнал: союзничество с США, если ты не Израиль, по сути, ничто: пар, фикция, — и безопасность такого «союзника» ничем не гарантирована.

Напомним: в Катаре развернуты военные базы США, принимавшие активное участие в отражении иранских ракетных атак на Израиль в ходе недавней 12-дневной войны.

Причины израильской агрессии против Катара невозможно рассматривать в отрыве от того, что месяцами творится в Секторе Газа. Действия ЦАХАЛ привели к масштабной гум катастрофе: десятки тысяч погибших мирных, разрушенная инфраструктура, блокада, голод, эпидемии.

Методы ведения войны вызывают у исследователей неизбежные и жуткие параллели. Политика коллективного наказания, стирание с лица земли целых кварталов, создание невыносимых условий для жизни — всё это напоминает самые мрачные страницы европейской истории, методы, которые применяла нацистская Германия.

При этом заявленные Израилем цели — ликвидация лидеров ХАМАС — так и остаются обещаниями. Политическое и военное руководство движения продолжает функционировать, в то время как израильское общество погружается в глубокий внутриполитический кризис. Коалиция, возглавляемая Нетанияху, демонстрирует некомпетентность, неспособность ни обеспечить безопасность граждан, ни достичь декларируемых военных целей. Вместо этого она втягивает страну во всё более опасные военные авантюры, пытаясь перебить внутренний протест.

Агрессия против Катара выводит эту политику на качественно иной уровень. Удар по столице суверенного арабского государства, выполнявшего миротворческую миссию, – дистиллированных террор, возведённый в ранг гос политики и направленный против любого, даже дипломатического, сопротивления его курсу. Подобные действия закладывают основу для нового витка насилия на десятилетия вперёд.

Наиболее же тревожно оглушительное молчание и бездействие главных международных институтов. — Отсутствие немедленной и жёсткой реакции на обстрел столицы государства-члена ООН создаёт прецедент произвола.

Любой региональный выскочка, чувствующий свою безнаказанность, может наносить удары по кому угодно, руководствуясь лишь собственной целесообразностью.