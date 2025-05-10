Каспаров жалуется, что на Западе стало сложнее торговать русофобией

Вадим Москаленко.  
10.05.2025 20:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Русофобия


Страны ЕС должны платить российским беженцам за русофобию.

Об этом в рамках Киевского форума по безопасности заявил бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС должны платить российским беженцам за русофобию. Об этом в рамках Киевского форума...

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«Если руководствоваться историей, то единственный способ реформ в России – это только сокрушительное поражение экономическое, или политическое, или военное. История показывает, что поражение в войнах со стороны России приводило к реформам», – сказал Каспаров.

Он подчеркнул, что многие жители России поддерживают Владимира Путина и его действия, поэтому надеяться на переворот внутри страны не приходится.

«Я не вижу никаких оправданий тем, кто живет в России и помогает путинской военной машине. Но вы дали этим людям шанс? Я европейцев хочу спросить. От миллиона до трех миллионов россиян, переехавших из России в Казахстан, Кыргызстан и другие страны, куда они могли поехать без визы. И большинство из них были вынуждены вернуться. Предложили ли мы какой-нибудь план этим людям?» – сказал шахматист.

По его мнению, бежавшие из России либералы, согласные клеймить свою родину, должны получать от стран Запада всестороннюю поддержку и финансирование, но её нет.

«Куда могут поехать люди, выезжающие по политическим, идеологическим причинам из России? Что вы им могли предложить в Европе? Для многих россиян война выгодна и многие идут воевать. Путин имеет достаточно людей для этих мясных атак на Украине.

Если вы можете, чтобы 5 миллионов россиян, которые являются компьютерщиками, специалистами информационных технологий, чтобы они приехали в Европу, это будет уже часть победы над Путиным. Но Европа ничего не предлагает этим людям», – подытожил либерал.

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