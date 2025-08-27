Европейские страны должны направить на Украину свои армии.

Об этом бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Северо-корейская армия открыто участвует в боях с Украиной на территории России, и европейцы делают вид, что ничего не случилось. А почему европейские армии не воюют в Украине? Почему суверенная Украина не может пригласить хотя бы добровольцев из этих армий? В чем проблема?

Говорят: это будет воспринято Кремлем как эскалация. Какая эскалация?! Кремля нет в этой истории. Забыли. Это суверенная Украина. Кремль – агрессор, его надо вынести за скобки. Есть суверенная Украина, и ей нужно помогать победить», – требовал Каспаров.