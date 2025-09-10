Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вмешательство внешних сил всегда заканчивались для украинских территорий разделом между более влиятельными игроками.

Об этом в эфире канала «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, комментируя появившуюся накануне в СМИ карту, где якобы отображаются планы ЕС по разделу украинских территорий на зоны влияния.

«Согласие на любое мирное урегулирование со стороны Украины, даже на перемирие, будет де-факто означать отказ от вооружённых способов борьбы за восстановление территориальной целостности и отказ на длительное время от возможности вернуть как минимум оккупированные Россией территории», – сказал Бортник.

Он говорит, что это будет означать раздел страны на две зоны влияния, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, демилитаризованная линия разграничения по территории Украины может пролечь в длину на 1000 километров и на глубину минимум 30 км в обе стороны.

По его словам, на подконтрольной Киеву территории будет «конкуренция влияния» – с одной стороны европейская, с другой – американская. В итоге страна покроется «пятнами интересов наших западных союзников и тех интересов, которые сможет отстоять украинское правительство».

«Территория Украины окажется в некоторых случаях формальными, а в некоторых случаях неформальными зонами влияния. И этих зон будет много. И фактически единство украинского общества и государства будет разбито как зеркало, упавшее с большой высоты, на много таких осколков влияния», – печалится гость эфира.

Впрочем, он оговаривается, что речь не идёт о формальном разделе.