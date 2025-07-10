Карма работает: Вчера украинцы желали Питеру уйти под воду, теперь начинается потоп во Львове

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Закон бумеранга вновь сработал: буквально накануне украинские соцсети были полны злорадства по поводу наводнения в Санкт-Петербурге и пожеланий, чтобы под воду ушла северная столица России.

А уже сегодня мэр Львова сообщил о начавшемся затоплении части столицы Галичины и угрозы дальнейшего разрастания ЧП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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