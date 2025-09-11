Капитуляцию Украины засекретят отдельным длинным протоколом в коротком мирном договоре – укро-эксперт
Вопрос завершения конфликта на Украине не будет предметом переговоров, полноценным участником которых станет Киев.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На самом деле вопрос мира в Украине – это не вопрос переговоров с Украиной. Вопрос Украины будет решаться без участия Украины. Украину спрашивать никто не будет. Украину посадят, чтобы подписать окончательный документ», – сказал эксперт.
При этом он соглашается с мнением, что этот документ не обязательно будет публичным.
«Публичный документ может состоять из двух-трех абзацев: мы договорились, прекращаются боевые действия, линия размежевания проходит здесь, стороны отводят войска, создается демилитаризованная зона. А вот протоколы дополнительные, которые не будут опубликованы в ближайшие 50-60 лет, они будут на 150-300 страницах. Детально все будет расписано, все интересы сторон, кто чем владеет, кто на что влияет, у кого какие гарантии, намерения и так далее. Но об этом знать будут только единицы», – говорит политолог.
По его словам, украинский конфликт находится в фазе завершения, при этом он отмечает, что «эта фаза может длиться достаточно долго» и следует ожидать новых обострений, попыток наступлений и контрнаступлений.
