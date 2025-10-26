Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Потеря украинскими войсками Купянска может стать поворотным моментом, признал в интервью газете The Independent один из командиров обороны города капитан ВСУ с позывным «Цезарь», который из бункера управляет действиями солдат 15-й бригады к северу от Купянска.

«Если мы его потеряем, это станет большим стратегическим провалом, ведь это логистический и железнодорожный узел. Это может стать поворотным моментом», – сказал «Цезарь», добавив, что «нет никаких признаков того, что они [русские] сбавляют обороты».

ВСУшник признал, что ВС РФ вновь использовали подземные коммуникации для обхода украинских позиций.

«В конце июля русские начали использовать газопровод для переправы через реку, но теперь все выходы к трубопроводам находятся под нашим контролем», – уверяет он.

По словам ВСУшника, сейчас российская тактика заключается в том, чтобы перебрасывать небольшие группы пехоты в районы с густыми лесами, где они будут объединяться с другими группами.

«Не более трёх человек, и они будут использовать точки сбора… Они постоянно пополняют свои ряды», – сказал он.

«Цезарь» уверяет, будто украинцы засекли солдат с Кубы в рядах наступающих.