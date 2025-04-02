Капитал вывозится, предприятия банкротятся, учёные бегут – Глазьев

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Восстановить пошлины на вывоз сырья, чтобы стимулировать модернизацию производств и снизить инфляцию, а также сделать прозрачным выделение грантов и перестать душить предприятия высокой кредитной ставкой.

С таким предложением на Московском экономическом форуме выступил академик РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пошлины на вывоз сырья надо восстановить. Потому что сверхприбыли от экспорта – не только природная рента, которая должна принадлежать государству, но и источник вывоза капитала. Нужно восстанавливать экспортную пошлину и направлять на стабилизацию курса рубля, как необходимое условие для благоприятного инвестиционного климата»,- отметил он.

Для роста инвестиций Центробанк мог бы использовать «кредитные линии», которые подкрепляются специнвестконтрактами с бизнесом.

«Если нет льготных кредитов, непрозрачная система распределения грантов на научные исследования, то люди с идеями уезжают туда, где всё это есть. И таких случаев очень много», – указал Глазьев.

Еще одна «чудовищная проблема», по его словам, это банкротство предприятий вследствие повышения процентных ставок и ухудшение условий кредита. Не говоря про «залоговое рейдерство», когда банк переуступает предприятие, как залоговое имущество.