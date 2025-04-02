Капитал вывозится, предприятия банкротятся, учёные бегут – Глазьев
Восстановить пошлины на вывоз сырья, чтобы стимулировать модернизацию производств и снизить инфляцию, а также сделать прозрачным выделение грантов и перестать душить предприятия высокой кредитной ставкой.
С таким предложением на Московском экономическом форуме выступил академик РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пошлины на вывоз сырья надо восстановить. Потому что сверхприбыли от экспорта – не только природная рента, которая должна принадлежать государству, но и источник вывоза капитала. Нужно восстанавливать экспортную пошлину и направлять на стабилизацию курса рубля, как необходимое условие для благоприятного инвестиционного климата»,- отметил он.
Для роста инвестиций Центробанк мог бы использовать «кредитные линии», которые подкрепляются специнвестконтрактами с бизнесом.
«Если нет льготных кредитов, непрозрачная система распределения грантов на научные исследования, то люди с идеями уезжают туда, где всё это есть. И таких случаев очень много», – указал Глазьев.
Еще одна «чудовищная проблема», по его словам, это банкротство предприятий вследствие повышения процентных ставок и ухудшение условий кредита. Не говоря про «залоговое рейдерство», когда банк переуступает предприятие, как залоговое имущество.
«Все это делается с опорой на действующую правоохранительную систему. То есть, общий климат убивает инновации. Мы говорим, что нужно стимулировать инновационную активность уже много лет, но практически все макроэкономические инструменты, кредитная, налоговая политика дестимулируют инновационную активность, и риски никто не пытается снизить», – заключил Глазьев.
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