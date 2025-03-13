Калашников: Массированная атака дронов на Подмосковье была предупреждением
В следующий раз все массово запущенные по России украинские дроны могут быть сконцентрированы на одной техногенно опасной цели в Москве.
Об этом на канале «Рой-ТВ» заявил российский публицист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сможет ли наша власть дотянуть до того, как у Трампа начнутся проблемы – вот единственная надежда, вот эту тактику проволочек использовать. На что Трамп, судя по всему, если мы будем очень сильно проволочками страдать, он явно посыплет оружие Киеву.
Мы все видели по массированной атаке беспилотников, что может быть. Она была явно предупредительной. Но если бы они все были сконцентрированы на одной техногенно опасной цели в Москве – о, мы бы увидели совсем другой результат. Это, видимо, будет тоже средство давления», – сказал Калашников.
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