Калашников: Массированная атака дронов на Подмосковье была предупреждением

Максим Столяров.  
13.03.2025 14:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1172
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В следующий раз все массово запущенные по России украинские дроны могут быть сконцентрированы на одной техногенно опасной цели в Москве.

Об этом на канале «Рой-ТВ» заявил российский публицист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В следующий раз все массово запущенные по России украинские дроны могут быть сконцентрированы на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сможет ли наша власть дотянуть до того, как у Трампа начнутся проблемы – вот единственная надежда, вот эту тактику проволочек использовать. На что Трамп, судя по всему, если мы будем очень сильно проволочками страдать, он явно посыплет оружие Киеву.

Мы все видели по массированной атаке беспилотников, что может быть. Она была явно предупредительной. Но если бы они все были сконцентрированы на одной техногенно опасной цели в Москве – о, мы бы увидели совсем другой результат. Это, видимо, будет тоже средство давления», – сказал Калашников.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить