Калашников: Массированная атака дронов на Подмосковье была предупреждением

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В следующий раз все массово запущенные по России украинские дроны могут быть сконцентрированы на одной техногенно опасной цели в Москве.

Об этом на канале «Рой-ТВ» заявил российский публицист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама