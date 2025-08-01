Каковы цели ультиматума Трампа

Трамп резко высказался об Индии и заодно пригрозил Медведеву. По его словам, ему не жалко «мёртвые экономики» Индии и России, а Медведеву он передал: «Следи за словами». Что касается Медведева, то он уже ответил в своём фирменном стиле и обратил внимание на то, что если он так сильно раздражает Трампа, то «значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой».

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Впрочем, Россия промолчала об ультиматуме Трампа, чего можно посоветовать и самому Трампу, у которого семь пятниц на неделе. Если ещё недавно у него был ультиматум в 50 дней, то сегодня – все 10 дней. Завтра ветер переменится, и Трамп скажет, что он такого вообще не говорил. Потому что у него слишком много слов и нет никаких достигнутых целей. Сначала он обещал закончить войну за 1 день, потом за 100 дней, а в конце умыл руки и занялся редкоземельными металлами Украины, о которых он тоже благополучно забыл.

Да и как можно претендовать на украинские недра, если Украина практически целиком принадлежит транснациональному инвестиционному фонду BlackRock? В США американскому президенту нельзя обходить интересы капитализма, так как на Западе частная собственность особенно священна. А интересы транснациональных гигантов вроде BlackRock, Vanguard и State Street вообще трогать нельзя. Поэтому если война на Украине в интересах больших денег, то Трамп не может взять и прекратить её хоть за год, хоть за два или за всю жизнь. Потому что американские президенты – это не про власть, а про исполнение желаний транснациональных гигантов.

Поэтому даже эти ультиматумы не будут рассматриваться Россией всерьёз. Впрочем, Трамп и сам прекрасно понимает, что Россия не остановит СВО, тем более без каких-либо результатов и гарантий. Тем более принимать условия ультиматума, особенно от какой-то марионетки, не в нашем национальном характере. И если Трамп и кто за ним стоит прекрасно понимают, что Россия не пойдёт на поводу, то такая реакция рассчитана. Следом будут введены пошлины в 100%. И российские товары тут совсем ни при чём. Их не много. Не важно, будут они у нас что-то покупать или нет. Важны пошлины на индийские и китайские товары, которые после США обещали ввести Великобритания и Канада, а следом к ним присоединится и Евросоюз.

Иначе говоря, это ультиматум не столько России, сколько Индии и Китаю. США им предлагает торговать только с Западом, но не с Россией. Но Запад уже давно назначил Китай своим главным противником. И Китай, как крупная сверхдержава, тоже не может пойти на такие уступки.

Выходит, что в США просчитывают реакцию не только России, но также Индии и Китая. Это может вызвать цунами в мировой экономике. Поэтому либо Китай потеряет лицо на мировой арене, либо пойдёт на драконовские пошлины.

В результате мы будем наблюдать картину, что Россия опять виновата, потому что она не хочет мира, который ей якобы предлагает США. В такой связи и Китай будет обвинён в «поддержке агрессора», ведь Поднебесная продолжит торговать с Россией.

Ультиматум, скорее, направлен против Китая. Это очередная попытка расколоть мировую торговлю и рассорить Россию с Китаем. Для нас от этого ультиматума нет ничего хорошего, но данное действие направлено против того, кого в США называют главным врагом.

Примечательно, что первый 50-дневный ультиматум должен был истекать как раз на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы над милитаристской Японией, куда на 3 сентября приглашён Путин и где он может договориться с Си Цзиньпином о новом сотрудничестве. И если срок ультиматума радикально сдвинулся, то это послание США Китаю о том, что Китай должен определиться, с кем он, до того как лидеры России и Китая встретятся.