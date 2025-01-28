Какой «справедливый мир»? Мы уже 10 лет не контролируем территорию – галичанин-русофоб

Анатолий Лапин.  
28.01.2025 17:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская власть говорит о каком-то несбыточном «справедливом мире» – он невозможен в сегодняшних реалиях, когда киевский режим утратил 20% своей территории.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть говорит о каком-то несбыточном «справедливом мире» – он невозможен в сегодняшних реалиях,...

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По слова Дроздова, эти же настроения сказываются и на желании украинцев воевать.

«Справедливый мир – это все хорошо, но до конца никому не понятно, собственно, семантика этого словосочетания. Потому что, когда у тебя враг за пять километров до Днепропетровской области, когда, начиная с «курской афензивы» идет наибольшая за два года оккупация и откусывание территории, когда заминировано все на 100 лет, вся прифронтовая зона – это уже неживое, никто в принципе жить не будет, это кучи камней, оккупировано в целом уже даже не 20% территорий, – часть из них уже 10 лет оккупирована!», – вещал рагуль.

«Когда такая картина, голая, то что видит Трамп, о каком справедливом мире может тарахтеть гастрольная труппа шапито?», – злился Дроздов.

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