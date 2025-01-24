«Какой мазут?» – россияне массово бронируют летний отдых в Крыму

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Туристы не отказываются от уже забронированного в Крыму летнего отдыха из-за розлива мазута и угрозы загрязнения побережья. Напротив, ряд объектов фиксируют рост спроса в 1,5-2 раза.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы активно сейчас показываем, что Республика Крым готова и ждёт туристов в высокий туристский сезон. И та динамика, которая в общем-то сохраняется на уровне прошлого года по бронированию, у некоторых коллег ещё более положительная. И цифры там говорят о росте бронирования по отдельным объектам и 1,5-2 раза. Ждём, безусловно, открытия продаж железнодорожного сообщения на летний период, это произойдет в марте и даст дополнительный всплеск бронирований на летний период», – отметил он.

Российские туроператоры в этом сезоне ввели услугу двойного бронирования – отдыхающие могут запланировать отдых на обоих берегах Керченского пролива, и определиться уже перед заездом в зависимости от состояния береговой полосы.

«В этом направлении больше работают туроператоры, потому что у наших объектов размещения такой необходимости нет – у нас нет отказов от уже забронированного отдыха на летний период и на майские праздники. Такая мера скорее перестраховочная для туроператоров», – считает министр.

Представители туристического бизнеса фиксируют рост продаж летнего отдыха на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Крупные курортные комплексы начали кампанию раннего бронирования еще в конце сезона-2024, и уже получили загрузку от 30% до 50% в летние месяцы. При этом стоимость отдыха тоже растет в среднем на 20% и будет увеличиваться по мере приближения курортного сезона.