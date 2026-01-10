«Какое собачье дело бандеровской швали?» – Гестапо накрыло последнюю русскую школу Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Разоблачена подпольная русская «православная школа», «Нелегальная школа в Киеве: советские песни и Есенин», «Славили российского Бога»…

Такими заголовками запестрело большинство киевских изданий. Они на все лады расписывают, как «разоблачили подполье Русского мира» – школу при Голосеевском монастыре. Она настолько взбеленила жидобандеровскую нечисть, что та с пеной у рта требует срочного покарания ее организаторов и участников. Характерная цитата:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Киеве при монастыре УПЦ МП «Голосеевская пустынь» действует незаконная школа «Перспектива», зомбирующая украинских детей враждебной пропагандой. В ней образование идет по советским учебникам, учащиеся зубрят Есенина и русский язык, поют советские песни, смотрят советские фильмы и читают русскую литературу…».

Вот что говорит об этом наш старый знакомый, русский киевлянин Олег:

«У любого нормального человека может возникнуть вопрос: ну преподавали, ну и что? Русский пока еще даже в конституции Руины прописан как «язык национальных меньшинств» (тем более что в «Перспективе» преподавали и на мове). Люди также собираются семьями, занимаются с детьми на квартирах. Есть давняя традиция репетиторства, уроков музыки и т.п. Семейные клубы. Это что, преступление? Вообще, какое собачье дело бандеровской швали до частных уроков? Но шваль влезла и туда».

«Расследование» организовала «патриотическая» инфопомойка грантоедов «Слидство-инфо». Они прикинулись родителями, желающими отдать ребенка на обучение. Вошли в контакт с директрисой. Та доверчиво рассказала, что после начала войны не уехала в Россию, только потому что ей поступило предложение открыть православную школу. Фактически она совершила подвиг, оставшись спасать детские души от развращающего влияния украинства. Но для Зе-плесени это невероятное «злодеяние».

Потому был состряпан донос с «уликами» в виде видеозаписей детей и учителей, сделанных без их разрешения. Где, к примеру, заснята женщина, которая сказала, что вместо прослушивания украинского гимна детям лучше помолиться. А еще пожаловалась, что в обычной школе ее ребенка учили ненависти.

Уроды из «Слидства» вынюхали, что при обучении используются учебники, изданные в СССР – к примеру, арифметика 1968 г. Сей факт преподносится как особый криминал.



Теперь «Перспективой» занялись СБУ и «департамент качества образования» минпросвета.

Гестапо заявило, что расследует «возможную противоправную деятельность» в рамках криминального производства. А «просветители» получили ц/у от самого министра, так что результаты их возни предсказать несложно.

Вероятнее всего, детей переведут в легальные заведения с бандеровской «концепцией», а на руководство заведут уголовные дела. Офис генпрокуратуры уже объявил о начале следствия по статьям за «изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, нацистского тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР или их фрагментов на всей территории Украины».

«Оруэлл, наверное, в гробу вертится. Такое даже он бы не сочинил», – отозвался об этой ситуации один из православных блогеров.

Это не единственный пример усиления репрессий. Ситуация выглядит так, что хунта на фоне своей провальной политики кинулась душить все очаги даже пассивного сопротивления. Которое проявляется, в том числе, в росте использования русского языка, особенно среди молодежи.

Например, «щенэвмэрлыки» прицепились к известному бизнесмену Корогодскому, отнюдь не стороннику РФ. Мовная активистка на него настучала в СБУ из-за высказывания о допустимости воспитания детей по-русски. Нажаловалась, мол, это «легализирует и популяризирует обрусение украинских детей».

А еще в Киеве задержали трех девушек 21, 22 и 24 лет, слушавших в такси русскую композицию «Матушка Земля». С ними тоже теперь «беседует» СБУ.

И всё равно русский язык пробивается, как росток сквозь асфальт. Беснующиеся ненавистники бессильны.