«Какими же надо быть мразями»: Стешин о коррупции на стройке в ДНР

Михаил Рябов.  
12.04.2025 19:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Строительство


Несмотря на рапорты чиновников, проблема водоснабжения Донецка до сих пор не решена, жители столицы ДНР получают воду по жесткому графику, причем, жидкость из кранов непригодна для питья.

Об этом рассказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на рапорты чиновников, проблема водоснабжения Донецка до сих пор не решена, жители столицы...

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«Проблему должен был решить в полной мере водовод, который шел из Дона. Но там, как обычно… какими же надо быть мразями, чтобы в миллионную агломерацию, которая висит на этой ветке водовода, и им будет смерть, если воды не будет, – просто разворовать деньги и запороть проект», – сказал он.

Во время строительства канала пресс-служба Минобороны сообщала, что объект курировал тогдашний заместитель Сергея Шойгу – Тимур Иванов, ныне находящийся под следствием по делу о масштабном хищении средств.

Стешин уточнил, что даже если бы канал заработал, как было задумано изначально, полностью проблем водоснабжения ДНР это не решило.

«Перекрыт Северско-донецкий канал в районе Славянска, где расположена насосная станция… Пока Славянск не освободят, водяной кризис не решить», – пояснил военкор.

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