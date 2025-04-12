«Какими же надо быть мразями»: Стешин о коррупции на стройке в ДНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на рапорты чиновников, проблема водоснабжения Донецка до сих пор не решена, жители столицы ДНР получают воду по жесткому графику, причем, жидкость из кранов непригодна для питья.

Об этом рассказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Проблему должен был решить в полной мере водовод, который шел из Дона. Но там, как обычно… какими же надо быть мразями, чтобы в миллионную агломерацию, которая висит на этой ветке водовода, и им будет смерть, если воды не будет, – просто разворовать деньги и запороть проект», – сказал он.

Во время строительства канала пресс-служба Минобороны сообщала, что объект курировал тогдашний заместитель Сергея Шойгу – Тимур Иванов, ныне находящийся под следствием по делу о масштабном хищении средств.

Стешин уточнил, что даже если бы канал заработал, как было задумано изначально, полностью проблем водоснабжения ДНР это не решило.