Какие войска на Украину? У нас не хватает даже грузовиков! – экс-министр обороны Великобритании

Британия значительно ослабла в военном плане и не может оказать действенной помощи в «Коалиции желающих», декларирующей готовность отправки «миротворцев» на Украину.

Об этом в эфире The Telegraph заявил экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

