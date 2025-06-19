Абсурдно утверждать, что Украина может заставить Россию вести переговоры на выгодных Киеву условиях.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация заходит в тупик. Россия говорит: «Мы расширим количество субъектов, которые войдут в состав Российской Федерации». Соответственно в этой ситуации мы понимаем, что любой следующий шаг будет более тяжелым для Украины и будет более тяжело сказываться на переговорном процессе. Украина не продемонстрировала ни одного успеха в войне после ноября 22 года, когда российские войска оставили территорию правобережной части Херсонской области.

Это был последний успех, дальше были авантюрные разные вылазки: Курская область, Крынки, прочее, но не было успеха, контрнаступление летом 23 года провальное, другие акции тоже провальные. И на этом фоне говорить, что у нас есть какие-то козыри в дипломатической игре, говорить, что мы можем сегодня заставить Россию отказаться от тех или иных позиций – ну это нонсенс», – заявил Бондаренко.