Какая Украина? «Союзнички» боятся вводить контингент даже в Польшу – Бортник
Выдвигаемые Москве условия по размещению натовского контингента на Украине после прекращения боевых действий – совершенно бесперспективная и недееспособная модель.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Для украинских элит главное, чтобы войска западных стран или находились на территории Украины, или взяли на себя юридические гарантии вхождения на территорию Украины, в случае новой войны с Россией. Но тут вопрос – как остановить старую на таких условиях?
Смотрите, что получается. Москве говорят: «давайте остановим войну, чтобы мы могли ввести свои войска на территорию Украины в случае, если вы снова начнёте войну». Москва говорит: «о, какой прекрасный вариант, мы с самого начала войны так и говорили – введите войска НАТО на территорию Украины», – иронизировал Бортник.
Ведущий обратил внимание на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, о том, что «охотников нет» вводить свои войска на Украину.
«И охотников нет. И интересно, отправит ли свои войска Стубб – президент Финляндии? До тысячи инструкторов? Нет, не отправит. Тут не могут договориться в Польшу отправить войска. Польша просит разместить контингент союзников. Даже в Польшу опасаются», – отметил политолог.
