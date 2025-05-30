Как все: ВСУшники мечтают навсегда сбежать из Украины
После окончания активных боевых действий из Украины побегут даже бойцы ВСУ.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война закончится, а что дальше? То есть можно выиграть битву, но проиграть войну. И об этом уже сейчас мы должны говорить. Потому что сейчас мы много говорим о перемирии, о мире, о каких-то других вещах. А что будет после войны?
И это тоже о нашем ресурсе. Потому что, когда я слышу от военных: «Когда война закончится, мы поедем на Запад к своим женам и детям, и видели мы эту Украину», как они говорят… я не хочу сейчас даже повторять. Это тоже вопрос ресурса», – сетовал Харебин.
Он пожаловался, что даже западные страны уже не верят в способность Украины победить или хотя бы долго выстоять.
«Мне кажется, Украина сейчас, может, остановилась в ситуации декабря 2021-го или января 2022-го, когда никто не верил, американцы, европейцы, в то, что мы одержим победу, потому что все считали, что ресурса нет.
И все последние заявления нас толкают к тому, что мир перестает… может перестать верить, что Украина будет способна выстоять», – добавил политконсультант.
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