После окончания активных боевых действий из Украины побегут даже бойцы ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война закончится, а что дальше? То есть можно выиграть битву, но проиграть войну. И об этом уже сейчас мы должны говорить. Потому что сейчас мы много говорим о перемирии, о мире, о каких-то других вещах. А что будет после войны?

И это тоже о нашем ресурсе. Потому что, когда я слышу от военных: «Когда война закончится, мы поедем на Запад к своим женам и детям, и видели мы эту Украину», как они говорят… я не хочу сейчас даже повторять. Это тоже вопрос ресурса», – сетовал Харебин.