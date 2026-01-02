«Как тает мороженое», – укро-дипломат о сокращающихся переговорных возможностях

После того, как ВС РФ займут всю [бывшую украинскую] Донецкую область, Москва выдвинет Киеву новые условия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио Свобода» (медиа-группа признана иноагентом в РФ) заявил экс-министр иностранных дел Украины, бывший посол в Британии Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот аргумент будет: «мороженое – меньше, меньше, меньше – таять». Когда они выйдут на донецкую административную границу, этого аргумента уже на столе не будет, будет какой-то другой. Американцы полагают, что мы этот аргумент можем обменять на что-нибудь от русских. А если мы будем тянуть, то Трамп говорит… Мои американские друзья говорят, что его нужно понимать правильно, но не дословно, и относиться серьезно. Он говорит о том, что, если русские дожмут, заберут этот аргумент у вас просто силой, то вы просто потеряете все, что вы могли бы выторговать. А мы ему говорим, что ты не понимаешь важность этого аргумента для нас. Мы не можем это бросить на стол», – заявил Пристайко.

Он напомнил слова Трампа об отсутствии у Украины карт, признав при этом, что у президента США в этом вопросе «упрощена картина, но в целом верна».