Как сто лет назад: России придётся освобождать республики от интервентов

Максим Столяров.  
05.09.2025 17:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 537
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, СССР, Украина


Россия оказалась в ситуации, похожей на гражданскую войну 1917-22 годов, когда интервенты при поддержке региональных элит захватили власть в республиках.

Об этом на канале «ЛикБез» заявил руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия оказалась в ситуации, похожей на гражданскую войну 1917-22 годов, когда интервенты при поддержке...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По итогам СВО на территории бывшего СССР не останется ни одной бывшей республики, которая будет находиться с Россией хотя бы в одной весовой категории. Я про баланс сил.

К моменту распада СССР постоянно шло изменение баланса сил между бывшей РСФСР, в сторону России. Да, мы все – огрызки СССР, но сейчас Россия сильнее любой республики, чем она была в рамках СССР.

Да, часть республик перешла в другой лагерь, но это только означает, что реконкиста чуть-чуть откладывается», – сказал Любимов.

«Хочу сравнить с предыдущей большой гражданской войной между красными и белыми, безоценочно относительно тех и других. Но так или иначе, белым армиям помогали наши бледнолицые братья. В какой-то момент красные оказались в границах Руси XVII века.

Нынешняя ситуация ничем не отличается от предыдущей. Есть одна сила, которая опирается на интервентов в разных республиках – Азербайджан, Прибалтика. А есть постсоветские осколки, которые на свои развиваются и воюют», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить