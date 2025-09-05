Как сто лет назад: России придётся освобождать республики от интервентов
Россия оказалась в ситуации, похожей на гражданскую войну 1917-22 годов, когда интервенты при поддержке региональных элит захватили власть в республиках.
Об этом на канале «ЛикБез» заявил руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По итогам СВО на территории бывшего СССР не останется ни одной бывшей республики, которая будет находиться с Россией хотя бы в одной весовой категории. Я про баланс сил.
К моменту распада СССР постоянно шло изменение баланса сил между бывшей РСФСР, в сторону России. Да, мы все – огрызки СССР, но сейчас Россия сильнее любой республики, чем она была в рамках СССР.
Да, часть республик перешла в другой лагерь, но это только означает, что реконкиста чуть-чуть откладывается», – сказал Любимов.
«Хочу сравнить с предыдущей большой гражданской войной между красными и белыми, безоценочно относительно тех и других. Но так или иначе, белым армиям помогали наши бледнолицые братья. В какой-то момент красные оказались в границах Руси XVII века.
Нынешняя ситуация ничем не отличается от предыдущей. Есть одна сила, которая опирается на интервентов в разных республиках – Азербайджан, Прибалтика. А есть постсоветские осколки, которые на свои развиваются и воюют», – добавил он.
