Мы все внимательно следим за событиями вокруг переговоров по Украине и наблюдаем, как в спор между Россией и США всё активней включаются Великобритания и Франция. Не удивительно, ведь интересы западных хищных стран постоянно переплетаются на протяжении всей истории. Пусть в мире пока и есть лишь один гегемон, но Франция и Британия никак не могут отпустить собственное имперское прошлое. Ведь некогда эти две страны являлись крупнейшими империями в мире. И пусть их статус метрополий не такой внушительный, как был раньше, но всё же это не мешает им осваивать всё новые охотничьи угодья и не отпускать старые.

Об этом в авторской колонке для «ПН» рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Тот же Мадагаскар, пусть и не является французской колонией с 1960 года, но всё же остаётся под определённым влиянием бывшей метрополии и Запада. Страна вроде бы и остаётся независимой, но всё же испытывает определённые трудности, вызванные тем, что с самого дня провозглашения независимости была поставлена в неудобное положение.

Всё началось с того, что за два дня до провозглашения независимости Мадагаскара из пакета независимости страны представителями Франции были изъяты упоминания островов Эпарс, которые находятся в Мозамбикском проливе между Мадагаскаром и Африкой. Таким образом, острова которые должны были принадлежать Мадагаскару, стали принадлежать Франции, с чем власти Большого острова до сих пор, мягко говоря, не согласны.

На первый взгляд эти 5 островов до сих пор необитаемы. Но на трёх из них имеются военные базы с радарами и системами наблюдения, где проводят постоянную вахту по 14 военных, по несколько метеорологов и по одному жандарму на каждый остров. По словам экспертов, это не просто наблюдатели, а символ французского присутствия в регионе, который позволяет Парижу контролировать ключевые морские пути и потенциальные ресурсы.

А ресурсы в этом регионе уже обнаружены. Некоторые называют пролив мозамбикским Эльдорадо, потому что в результате геологических и сейсмических исследований был выявлен высокий потенциал региона для добычи нефти.

Мадагаскар с 1970-х годов настаивает на исторической справедливости и пытается вернуть острова, однако именно сразу после данных претензий власти Франции распорядились усилить своё военное присутствие на архипелаге Эпарс. И несмотря на то, что, согласно двум резолюциям Генассамблеи ООН 1979 и 1980 годов, между Францией и Мадагаскаром должны были начаться переговоры о спорных территориях, Париж так и не соизволил начать продуктивный диалог.

В последний раз власти Мадагаскара ссылались на обе резолюции в 2021 году, однако во Франции в очередной раз за 40 лет призыв начать урегулирование был проигнорирован. Более того, ранее президент Франции Эммануэль Макрон начал активные провокации и объявил о планах создания исследовательской станции на островах Эпарс, а следом и вовсе стал первым французским лидером, ступившим на остров Гранд-Глорьёз, где, не считаясь с протестами жителей Мадагаскара, объявил о создании природного заповедника на архипелаге Эпарс.

Разумеется, особой уникальности флоры и фауны на этих островах нет, но Макрон таким образом дал понять, что значат для Франции данные территориальные споры и как Париж относится к мнению жителей Мадагаскара. Ведь владея архипелагом, Франция обладает экономическим суверенитетом над всем центральным коридором Мозамбикского пролива, дно которого считается очень богатым углеводородами.

Итак, что мы имеем. Париж, находясь на прямом топографическом расстоянии по карте почти в 9000 км от столицы Мадагаскара, имеет значительное влияние не только на Большой остров, но и на противоположный по проливу Мозамбик. Благодаря своему военному присутствию на островах Эпарс Франция имеет собственные экономические интересы в самом крупном проливе планеты и имеет доступ не только к местным нефти и газу, но и осуществляет контроль над местным рыболовством.

Кроме того, французское присутствие в регионе даёт Франции значительное геополитическое влияние и укрепляет её присутствие в Индийском океане, ведь Франция также наравне с остальными контролирует один из важнейших маршрутов международной торговли и влияет на движение судов.

Как видим, паразитирование западных государств на других странах особо не ограничивается. И влияние Франции на территории Мадагаскара – лишь очередной пример, который можно сопоставить даже с Украиной и её территориальными особенностями. Мадагаскар, как и множество африканских стран получил свою независимость, но эта независимость, как всегда, оказалась номинальной. Наряду с остальными странами Африки Большой остров так и остаётся частью неоколониального мира. Фактически не являясь колонией, но всё так же невольно выполняя чужие прихоти.

Так чего хочет Франция сегодня на Украине исходя из данного примера? Разве мира и процветания? Особенно смешно это звучит в контексте претензий Франции и Британии на добычу редкоземельных металлов на Украине и ввиду их планов разместить там же «миротворцев». Всё та же «коалиция желающих», инициированная британским премьером, и другие инициативы хищных стран, не имеют ничего общего с миром и процветанием. Результаты их интересов можно наблюдать в Африке и в других странах мира, где за словом «демократия» всегда спрятаны деньги и влияние.