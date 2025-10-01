Вместо того, чтобы мечтать о «Пэтриотах», Киеву нужно упрашивать США передать серьёзную авиацию.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На юге пока у противника есть преимущество в воздухе, он имеет возможность наступать. За последние пару месяцев он захватил обширные территории, и вообще, большая часть прироста захваченными территориями за летнюю кампанию – это южный театр военных действий.

Тактика достаточно примитивна. С упором на авиаудары пытаются подавить очаги нашего сопротивления – и пешими группами продвигаются вперёд. Пользуясь тем, что там плотность войск значительно ниже, и есть возможность проникнуть между боевыми порядками.

Где находят очаги обороны, они их стараются подавить именно авиаударами, Грунты там очень мягкие, поэтому авиаудары очень эффективны, на них засыпают практически все полевые сооружения подземного типа в радиусе нескольких сот метров вокруг авиабомбы. Поэтому в этом есть проблема», – посетовал укро-офицер.