К войне в Европе не готов никто, кроме России – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
10.06.2025 17:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 64
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Польша – единственная европейская страна, которая могла бы дать хоть какой-то отпор России на сухопутном театре военных действий.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша – единственная европейская страна, которая могла бы дать хоть какой-то отпор России на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если война перейдёт семилетний цикл, то Россия к ней поготовится. Шойгу на той неделе ездил в КНДР. За снарядами? Нет. Это было военно-техническое сотрудничество. Если перейдёт семилетний цикл, и война уже пойдёт со странами НАТО, то в войне будут участвовать и подразделения Северной Кореи. На Украину не будут заходить, а туда уже пойдут. Это тот же разведпризнак.

Почему и Европа [встревожена], и прибалты – они прекрасно понимают, что остановить их будет проблематично. Сухопутная составляющая у Франции и Британии очень малая. Единственное кто – поляки могут оказать противодействие именно на сухопутной составляющей. Но поляки говорят – мы да, но посмотрим», – отметил Стариков.

«Одно дело вести информационные войны, другое – горячие. Главная задача любого руководителя государства от древних шумеров до нашего времени – не допустить горячей войны на своей территории. Поэтому ситуация такая.

Россия говорит: «переходим в семилетнюю войну? Мы готовы!» Президент Трамп к этому не готов. Поэтому если это будет, я даже не представляю, что будет дальше в Европе. Элемент применения ТЯО на европейском ТВД увеличится в разы», – предупредил укро-эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить