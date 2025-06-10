К войне в Европе не готов никто, кроме России – полковник СБУ

Польша – единственная европейская страна, которая могла бы дать хоть какой-то отпор России на сухопутном театре военных действий.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если война перейдёт семилетний цикл, то Россия к ней поготовится. Шойгу на той неделе ездил в КНДР. За снарядами? Нет. Это было военно-техническое сотрудничество. Если перейдёт семилетний цикл, и война уже пойдёт со странами НАТО, то в войне будут участвовать и подразделения Северной Кореи. На Украину не будут заходить, а туда уже пойдут. Это тот же разведпризнак.

Почему и Европа [встревожена], и прибалты – они прекрасно понимают, что остановить их будет проблематично. Сухопутная составляющая у Франции и Британии очень малая. Единственное кто – поляки могут оказать противодействие именно на сухопутной составляющей. Но поляки говорят – мы да, но посмотрим», – отметил Стариков.