К ужасу либералов-западников наступает время первых – Чадаев

Олег Кравцов.  
10.10.2025 18:15
  (Мск) , Москва
Российские сторонники либеральных ценностей, так называемые западники, уже не понимают, как они сегодня могут доказывать преимущества Запада.

Об этом в эфире видеоблога российского медиатехнолога Семена Уралова заявил политический аналитик и основатель производства дронов КВН и школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он рассказал, что недавно вернулся из Минска и увидел, что туда идет огромный поток китайских инноваций.

«Понятно, там творчески переосмысленные китайцами западные технологии, но опять-таки – там западного всё меньше, а китайского всё больше. Короче, источником образцов все больше становится не западный мир», – сказал Чадаев.

По его словам, у западников на постсоветском пространстве, которых он именует словом «кодла», глобально теряется почва под ногами.

«Как она будет учить общество западным ценностям, если сопровождающий их поток технологий и прогресса уже отныне идёт не оттуда? Грубо говоря, сейчас снова настаёт время первых. К сожалению, в отличие от шестидесятых, именно наших русских первых там очень мало, хотя есть», – добавил Чадаев.

С этим мнением согласился еще один гость эфира философ Павел Щелин.

«Ну, после такого-то регресса хоть что-то уже есть, это уже хорошо, конечно», – сказал он.

