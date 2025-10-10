К ужасу либералов-западников наступает время первых – Чадаев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские сторонники либеральных ценностей, так называемые западники, уже не понимают, как они сегодня могут доказывать преимущества Запада.

Об этом в эфире видеоблога российского медиатехнолога Семена Уралова заявил политический аналитик и основатель производства дронов КВН и школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он рассказал, что недавно вернулся из Минска и увидел, что туда идет огромный поток китайских инноваций.

«Понятно, там творчески переосмысленные китайцами западные технологии, но опять-таки – там западного всё меньше, а китайского всё больше. Короче, источником образцов все больше становится не западный мир», – сказал Чадаев.

По его словам, у западников на постсоветском пространстве, которых он именует словом «кодла», глобально теряется почва под ногами.

«Как она будет учить общество западным ценностям, если сопровождающий их поток технологий и прогресса уже отныне идёт не оттуда? Грубо говоря, сейчас снова настаёт время первых. К сожалению, в отличие от шестидесятых, именно наших русских первых там очень мало, хотя есть», – добавил Чадаев.

С этим мнением согласился еще один гость эфира философ Павел Щелин.