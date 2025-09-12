К скованным страхом перед Путиным Польше и ЕС обязательно придёт СВО – украинский теле-гей

Тарас Стрельцов.  
12.09.2025 14:50
  (Мск) , Львов
Просмотров: 118
 
Инцидент с дронами на польской территории – это по аналогии с Украиной лишь «2014 год» для ЕС, и следом обязательно наступит «2022-й».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил антироссийский пропагандист нетрадиционной ориентации Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Через несколько таких бомбардировок они начнут вопить, что им самим нужны системы ПВО – как они могут давать их Украине? Да, конечно [«Герберы» – это дроны-обманки], но они уже на это будут тратить миллиарды долларов. А они будут пускать им какие-то эти картонные машинки и говорить, что они их не пускают», – возмущался Портников.

Он добавил, что не видит адекватных причин, почему Польша не сбивает беспилотники ещё над Украиной.

«Россия даже не находится в состоянии войны с Украиной, это просто какая-то непонятная вещь, непонятно откуда летит. Если польская ПВО её сбивает, почему это страшно и рискованно?…

А главная проблема – это не материальное состояние, не то, у кого больше войска, а главная проблема – это страх. Если они живут в страхе перед Путиным, то ему не нужно много сил, чтобы их победить», – сокрушался ураинский теле-гей.

