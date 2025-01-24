«К лояльности КПРФ есть вопросы, Слуцкий – другое дело!» – Минченко

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Партия ЛДПР абсолютно лояльна Кремлю и покорно выполняет все спускаемые сверху директивы.

Об этом в эфире телеканала «360» заявил политолог Евгений Минченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась перспективами ЛДПР и других политических партий России.

«ЛДПР – это абсолютная лояльность Кремлю. Если брать другие партии, то по КПРФ… есть вопросы, у них свои позиции существуют, они выступают против некоторых кремлёвских инициатив. «Справедливая Россия – за правду» тоже частенько демонстрирует свой нрав. А по ЛДПР всё ровненько: директиву получили – отработали. Это очень комфортный партнёр», – сказал Минченко.

Он подчеркнул, что при этом у ЛДПР нет постоянной линии партии, и они всё время экспериментируют с образом, становясь то «первой цифровой партией», то «зелёными».

«КПРФ держалась за счёт нескольких составляющих. Первая – это ностальгия старшего поколения. Вторая – это люди реально левых убеждений, у которых есть запрос на социальную справедливость. И третья группа – это те в крупных городах, кто против власти, и которые голосуют за самую сильную альтернативу власти. Этот сегмент после начала СВО КПРФ потеряла. Потому что полностью поддержали СВО, а значительная часть этих людей была настроена против», – сказал Минченко.