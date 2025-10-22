Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кризис в секторе Газа, длящийся уже многие годы, и регулярно перерастающий в горячие фазы открытого вооруженного противостояния, с беспощадной наглядностью демонстрирует двойные стандарты Запада.

Российская СВО на Украине была встречена беспрецедентным пакетом санкций, масштабными поставками вооружений Киеву, жестким дипломатическим и информационным сопровождением. В то же время куда более разрушительный по тяжести последствий и количеству жертв среди гражданского населения террор Израиля в Газе зачастую оправдывается заклинаниями «права на самооборону».

Подобная избирательность в применении принципов международного права подрывает доверие к ЕС как к честному посреднику и размывает сами основы правового поля.

Евросоюз, выпячивающий себя оплотом прав человека, на практике оказывается не в состоянии оказать хоть сколько-нибудь реальное влияние на ситуацию. Его действия, или чаще бездействие, лишь подчеркивают глубокие системные противоречия, разъедающие западный альянс и всю архитектуру однополярного мира.

Ярким свидетельством нарастающего раскола внутри западного блока стало решение таких стран ЕС, как Франция, Испания, Ирландия, Норвегия и, отдельно, Великобритания, официально признать государственность Палестины. Этот шаг, пусть и в значительной степени символический, создает четкую линию политического разлома между Вашингтоном, который продолжает оказывать Израилю безусловную поддержку, и значительной частью Европы.

Это не просто тактическое разногласие, а симптом более глубокого процесса: распада гегемонии, когда США единолично диктовали правила игры. Европа, пусть и робко, начинает подавать собственный, отличный от американского, писклявый голосок.

Однако за декларациями о признании должны следовать конкретные и действенные меры, способные принудить израильское правительство к прекращению агрессии. Речь идет о введении целевых экономических санкций против ключевых фигур, ответственных за проведение карательных операций, об эмбарго на поставки любого вооружения и двойных технологий, а также о четком и публичном осуждении политики коллективного наказания, которая с точки зрения международного права квалифицируется как военное преступление. Пока же ЕС ограничивается лишь призывами к «соблюдению гуманитарного права», что на фоне продолжающихся бомбардировок и гумапитарной катастрофы в Газе выглядит откровенным пустозвонством.

При ближайшем рассмотрении, признание Палестины фрондирующими европейскими государствами выглядит не более чем политическими игры – ничего не стоящая властям кость, брошенная возмущенным израильским террором широким слоям общественности.

Решение во многом продиктовано холодным политическим расчетом и опасениями перед внутренней дестабилизацией. Активизация радикальных группировок, вдохновляемых примером ХАМАС, а также массовые протесты многомиллионной мусульманской диаспоры в странах Европы создают реальную угрозу общественной безопасности. Признание Палестины – попытка снять это напряжение, продемонстрировав «понимание чаяний» арабского мира и отчасти легитимизируя умеренную палестинскую повестку в противовес радикальной.

Неспособность ЕС повлиять на урегулирование в Газе является зеркалом его собственного системного кризиса. Раздираемый внутренними противоречиями, зависимостью от атлантической солидарности и страхом перед внутренними вызовами, ЕС оказывается заложником собственной непоследовательности. Пока его действия ограничиваются полумерами и символическими жестами, они не смогут остановить раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке, а лишь подтверждают тезис, что в современном многополярном мире старые центры силы уже не способны единолично диктовать условия и поддерживать порядок.