Израильский посол: За три года ни разу не видел нацизма на Украине

Вадим Москаленко.  
29.01.2025 15:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Израиль, Нацизм, Украина


Антисемитизм и неонацизм на Украине – это всё якобы «происки российской пропаганды».

Такое мнение в интервью признанному иноагентом «Радио Свобода» высказал посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антисемитизм и неонацизм на Украине – это всё якобы «происки российской пропаганды». Такое мнение...

«Я более трёх лет посол в Украине, я не видел здесь ни неонацизма, ни антисемитизма на государственном уровне, поэтому нельзя говорить о какой-то целенаправленной политике Украины, которая основывалась на каких-то неонацистских принципах или на антисемитизме, это полная ерунда.

К сожалению, Россия часто становится на позиции, которые неприемлемы для Израиля, это откровенно антиизраильские позиции. Но мы открыто говорим об этом с Россией, у нас происходит диалог по этому вопросу. Стараемся с этим работать, в той или иной мере, добиваемся успехов, но, к сожалению, не всегда», – сказал Бродский.

При этом он умолчал, что на Украине государством проводится глорификация ОУН, сотрудничавшей с гитлеровцами и причастной к уничтожению евреев.

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