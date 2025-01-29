Израильский посол: За три года ни разу не видел нацизма на Украине

Антисемитизм и неонацизм на Украине – это всё якобы «происки российской пропаганды».

Такое мнение в интервью признанному иноагентом «Радио Свобода» высказал посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я более трёх лет посол в Украине, я не видел здесь ни неонацизма, ни антисемитизма на государственном уровне, поэтому нельзя говорить о какой-то целенаправленной политике Украины, которая основывалась на каких-то неонацистских принципах или на антисемитизме, это полная ерунда.

К сожалению, Россия часто становится на позиции, которые неприемлемы для Израиля, это откровенно антиизраильские позиции. Но мы открыто говорим об этом с Россией, у нас происходит диалог по этому вопросу. Стараемся с этим работать, в той или иной мере, добиваемся успехов, но, к сожалению, не всегда», – сказал Бродский.