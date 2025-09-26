«Из-за Украины по Польше скоро полетят ракеты» – генерал СБУ

Гипотетические удары России по работающим в интересах ВСУ объектам в Польше настроят поляков против Украины.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил генерал СБУ в отставке Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начнутся массовые беспилотные атаки России с территории Белоруссии или через Украину, по логистическим центрам в Польше, где находится оружие для Украины. Ведь из Германии и других стран оно собирается именно в Польше. Чтобы настроить польские население против Украины, ещё несколько ракет или дронов упадут на жилые дома , погибнут люди. Это подольёт масла в огонь», – сказал Омельченко.

«А Путин напомнит, что ВС Израиля 9 сентября нанесли удар по столице Катара, где находились представители ХАМАС, убили шесть террористов. Катар поднял вой, Европа выступила с замечаниями. А Нетаньяху заявил, что плевать на всех хотел, и будет уничтожать террористов, где бы они ни были.

Так и Путин начнёт говорить: не размещайте оружие в Польше, это основной хаб оружия, которое идёт на Украину, и я не буду обстреливать в Польшу. А если что-то упало на гражданскую инфраструктуру – так на войне как на войне. Тем более, имея поддержку со стороны Китая, Кореи. Ирана, а возможно и Трампа», – подытожил укро-генерал.