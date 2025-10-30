«Из-за дефицита газа люди замерзают»: на Украине затягивают начало отопительного сезона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине никто не хочет брать на себя ответственность за начало отопительного сезона.

Об этом в эфире львовского канала «Первый Западный» заявил директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Гость эфира отметил, что отопительный сезон должен начинаться после того, как местные теплокомунэнерго получают от регулятора разрешение на необходимые для этого объемы газа, который должен быть у государства. При этом на местах должны быть деньги на оплату газа.

«На данный момент, будем перед собой честными, есть дефицит газа в целом в системе. Мы заходим в зиму с спланированным дефицитом», – подчеркнул эксперт.

По его словам, собственная добыча генерировала для Украины порядка миллиарда кубометров газа.