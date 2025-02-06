«Из ПЦУ и униатов будут лепить единую церковь» – миссионер
На Украине собираются объединить УГКЦ и сформированную при Порошенко «ПЦУ». Это будет первым шагом к унии между Ватиканом и Константинополем.
Об этом на телеканале «Спас» заявил миссионер, православный публицист Руслан Калинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я сам в прошлом униат, я вырос в униатской среде. Но, слава Богу, Господь вернул к вере предков. Это жутко агрессивная и жутко русофобская среда. Власти Речи Посполитой их создавали именно как таран, именно как такую русофобскую структуру, направленную, в первую очередь, на православных и на Россию.
И то, что недавно глава униатов заявил, что на Украине на местном уровне будут осуществлены договорённости между Ватиканом и Константинополем – чего могут касаться эти договорённости? Того, что из ПЦУ и униатов будут лепить единую церковь. И это будет первый шажок к унии между Ватиканом и Константинополем», – сказал Калинчук.
«Они там даже нашли человека, который, по-видимому, это всё возглавит. В декабре Ватикан возвёл в ранг кардинала единственного в УГКЦ епископа для униатов в Австралии Николая Бычка. Сколько там тех униатов в Австралии?» – добавил миссионер.
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