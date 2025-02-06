«Из ПЦУ и униатов будут лепить единую церковь» – миссионер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине собираются объединить УГКЦ и сформированную при Порошенко «ПЦУ». Это будет первым шагом к унии между Ватиканом и Константинополем.

Об этом на телеканале «Спас» заявил миссионер, православный публицист Руслан Калинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я сам в прошлом униат, я вырос в униатской среде. Но, слава Богу, Господь вернул к вере предков. Это жутко агрессивная и жутко русофобская среда. Власти Речи Посполитой их создавали именно как таран, именно как такую русофобскую структуру, направленную, в первую очередь, на православных и на Россию. И то, что недавно глава униатов заявил, что на Украине на местном уровне будут осуществлены договорённости между Ватиканом и Константинополем – чего могут касаться эти договорённости? Того, что из ПЦУ и униатов будут лепить единую церковь. И это будет первый шажок к унии между Ватиканом и Константинополем», – сказал Калинчук.