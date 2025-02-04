Из Киева зазвучал «сакральный» бред отчаявшихся: Восстановим контроль по левобережью Днепра – до устья

Украине ни в коем случае нельзя терять контроль над Днепром, который имеет сакральное значение.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках этого всего ЗАЭС, мне кажется, Кремлём не будет рассматриваться как элемент торгов. Может, поэтому сейчас и озвучена тема, что уже торговались.

На мой субъективный взгляд, Украине критически важно в будущих переговорах искать аргументы и основания, чтобы уже не военным путём, а уже в результате переговоров, как минимум, восстановить контроль по Левобережью Днепра до устья.

Потому что контроль за рекой Днепр имеет не только военное, стратегическое и экономическое значение, но он ещё имеет сакральное значение!

Украина должна сделать всё, чтобы не делить Днепр, а чтобы обеспечить сохранение полного контроля, даже если по итогам войны будет какой-то переходной период, и часть территорий останется вне контроля», – вещал Ермолаев.