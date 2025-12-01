Из 11 новобранцев – ни одного на поле боя: Западные СМИ о провале мобилизации молодняка в ВСУ

Михаил Рябов.  
01.12.2025 15:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 430
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Попытка заманить большими выплатами и льготами молодежь от 18 лет в ряды ВСУ обернулась провалом, пишет издание Modern Diplomacy.

«Агентство Reuters проследило путь 11 новобранцев от весеннего тренировочного лагеря до линии фронта. Ни один из них больше не участвует в боевых действиях. Четверо были ранены, трое пропали без вести, двое сбежали, один заболел, а ещё один трагически покончил с собой», – говорится в публикации.

Издание приводит в пример историю Павла Брошкова, который вступил в ряды украинской армии в марте, желая получить денежное вознаграждение, чтобы купить дом для своей жены и маленькой дочери.

Молодым новобранцам предлагалась ежемесячная зарплата до 2900 долларов, премия в размере 24 000 долларов и беспроцентная ипотека,

Всего три месяца спустя 20-летний парень был ранен.

«Брошков чудом выжил после атаки российского беспилотника в Донецке, в то время как его лучший друг, 25-летний Евгений Ющенко, до сих пор числится пропавшим без вести… Сейчас Брошков выздоравливает в Одессе, прикованный к инвалидному креслу и страдающий от ночных кошмаров… Реалии поля боя — стрельба, трупы, дым — оставили на выживших неизгладимые физические и психологические шрамы», – говорится в публикации.

Издание напоминает, что средний возраст солдат в ВСУ составляет 47 лет, а попытка заманить молодежь «делает неопытных солдат уязвимыми перед тяготами современной войны».

