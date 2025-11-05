Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На вчерашних выборах в штате Вирджиния произошло событие, которое может оказать значительное влияние на политический климат США. Демпартия одержала убедительную победу, завоевав все ключевые посты в правительстве штата.

Центральной фигурой этого триумфа стала бывшая сотрудница ЦРУ Эбигейл Спанбергер, избранная первой в истории женщиной-губернатором Вирджинии. Она победила с убедительным отрывом (57% против 43% при подсчете 89% голосов) обошла свою соперницу-республиканку.

Спанбергер в ходе кампании делала акцент на прагматичных проблемах: обеспечении здравоохранения, снижении стоимости жизни и защите рабочих мест. Это особенно важно для электората Северной Вирджинии, где проживает множество федеральных служащих, испытывающих серьёзные неудобства в ходе текущего шатдауна.

Избрание бывшей црушницы не стало полной неожиданностью, поскольку симпатии электората Вирджинии в последние годы неуклонно смещались в сторону демократов, однако масштаб победы стал полным нежданчиком для республиканцев.

И победа демократов не ограничилась лишь губернаторским креслом. Партии удалось добиться полного контроля над исполнительной властью штата, сформировав так называемую «правящую тройку». Газала Хашми, сенатор-демократ, стала первой женщиной-мусульманкой, избранной на пост вице-губернатора не только в Вирджинии, но и вообще в США. Кроме того, демократ Джей Джонс одержал победу над действующим генпрокурором-республиканцем.

Значительным достижением демократов стало и укрепление позиций в палате делегатов Вирджинии, где они увеличили свое и без того существовавшее преимущество.

Выборы в Вирджинии стали больше, чем просто региональным событием. Для Демпартии эта победа — доза адреналина после разочарований 2024 года и мощный сигнал перед выборами в Конгресс в следующем году, открывающий возможность для пересмотра расклада сил в Вашингтоне.

Вторым ударом по республиканцам и политике Трампа стало известие об избрание на пост мэра Нью-Йорка (одного из ключевых городов США) угандийского индуса, мусульманина и «социал-демократа» Зохрана Мамдани, выступающего лучшим другом нелегальных мигрантов и БЛМ и прочих ЛГБТ (экстремистов).

Но и это ещё не всё. По данным СМИ, на волне успеха либерды в Вирджинии и Нью-Йорке, Калифорния готова проголосовать за инициативу местного губера Гэвина Ньюсома по перекройке карт округов, что дало бы демократам пять новых мест в Конгрессе. И, кроме всего прочего, демократический реванш вот-вот должен произойти в Далласе, штат Техас, где у либерды также имеются крепкие позиции.

На этом фоне в США обострилось движение политических украинцев (читай, бандеровцев), готовых надоедать конгрессменам, сенаторам и самому Трампу с ценными идеями продолжения военной и экономической помощи киевскому режиму, а также усиление режима антироссийских санкций. По этому поводу недавно был проведен сходняк политических украинцев, на который съехалось 700 молодых «активистов».

По мнению чикагской бандеровки с говорящим именем Марта Фарион, вице-президентки Всемирного конгресса украинцев и прочих одиозных организаций, ближайшей целью политических украинцев станет воздействие на Дональда Трампа, чтобы перевести стрелки его политики с «меркантильного шляху» на старый-добрый «шлях поддержки свободы и демократии». Средство воздействие — захваливание деда-нарцисса, о чем бандеровка Фарион вещает открытым текстом. В планах политических украинцев США — избрание в Конгресс и Сенат «друзей Украины», чтобы заставить власти США в приказном порядке отдать европейцам команду на разграбление замороженных золотовалютных резервов России.

Всё это говорит о том, что заявленные Трампом «триллионы, победы и примирения», суть плешь комариная, пиар-акции, не приносящие никакого профита рядовым американцам, но подпитывающие электоральные симпатии к демократам. Рыжий дед заигрался во вселенского миротворца и глобального регулятора. Единственное, что ему неплохо удается, — ставить в коленно-локтевую позу и добиваться покорности от европейских «элиток», да и то, не всех. Если так пойдет и дальше, если Трамп не займется нормализацией дел внутри США, то демократы вновь наберут силы и действующему «вицину» Джей Ди Вэнсу не видать президентского кресла через три года, как своих ушей.