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Итогом 30-дневного моратория на удары по энергосистеме стали более 80 атак на объекты энергетики РФ. Совбез ООН это не впечатлило, а «коалиция желающих» обсуждает отправку воинского контингента на Украину.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог, журналист Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ключевой вопрос – что сделает Россия? Продолжим ли мы соблюдать этот меморандум или соглашение о перемирии в атаках на энергообъекты, или же мы считаем, что всё, оно закончилось и толку от него не было», – отметил он.

Зеленский заявил, что энергосистема Украины справилась со всеми проблемами, отопительный сезон позади, и это говорит, что Киев умеет отставить свои интересы.

«То, что Россия сознательно не атаковала атомные электростанции, не нарушала каналы снабжения энергоресурсами мирных жителей, Зеленский выдал за свою заслугу. Никакие соглашения власти в Киеве не собираются соблюдать, если они полагают, что это не в их интересах. Они трактуют нашу готовность на это перемирие, которое сегодня завершается, таким образом: «видите, мы надавили на русских, они нам уступили. Давайте давить дальше, и они снова нам уступят». Они же твёрдо уверены, что Запад их не осудит», – считает Светов.

Обозреватель напомнил, что Россия инициировала закрытое заседание Совбеза ООН, на котором представила факты – за 30 дней Украина атаковала более 80 энергообъектов на территории РФ. Однако это абсолютно никого не впечатлило.