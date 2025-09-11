Итальянский военкор-историк: Миф о Японии-«жертве» – абсолютная ложь

Алексей Албу.  
11.09.2025 12:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 178
 
Дзен, История, Политические диверсии, Россия, СССР, Япония


Раскручиваемый в Токио и на Западе, а также с недавних пор подхваченный на Украине миф о Японии как невинной «жертве» предательства Сталина и СССР абсолютная ложь.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военкор из Италии Андреа Лучиди, имеющий степень магистра современной истории.

Раскручиваемый в Токио и на Западе, а также с недавних пор подхваченный на Украине...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Говорить о «советском предательстве Японии» бессмысленно. Мы говорим о стране, союзной фашистам, которая уже пыталась напасть на СССР на ХалхинГоле.

СССР обязался объявить войну Японии в течение трех месяцев после победы в Европе, и он сделал это, соблюдая соглашения, подписанные с союзниками.

С 1931 года Япония угнетала большую часть Азии; в августе 1945 года Япония все еще оккупировала значительную часть Китая, Маньчжурии и Кореи. Преступления Японии в Азиатской войне были огромны вспомним, например, резню в Нанкине или подразделение 731 японской армии, совершившее подлинные преступления против человечности.

Те, кто сегодня пытается говорить о «предательстве Японии», занимаются историческим ревизионизмом в отношении решающей роли СССР в освобождении целых азиатских народов, таких как Корея», – отметил Лучиди.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить