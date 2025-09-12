Истерика в Киеве: Польские придурки оставят нас без ПВО
Инцидент с дронами польские политики используют в ущерб Украине.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Возможно, в России так специально делали [якобы запустив дроны в Польшу]. Это была одной из целей, так сказать, этой провокации», – уверяет укро-эксперт.
Он опасается, что поляки начнут преувеличивать масштабы случившегося, требуя себе системы ПВО, которые в рамках помощи Запада идут на Украину.
«Они же все перед избирателями, которых сейчас очень просто развернуть. Вся Восточная Польша и так голосует за придурков польских, так еще больше начнет, потому что начнут рассказывать: вот видите, мы обнажили весь свой фронт, границы, потому что все отдаем в Украину», – переживает Голобуцкий.
