Инцидент с дронами польские политики используют в ущерб Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, в России так специально делали [якобы запустив дроны в Польшу]. Это была одной из целей, так сказать, этой провокации», – уверяет укро-эксперт.

Он опасается, что поляки начнут преувеличивать масштабы случившегося, требуя себе системы ПВО, которые в рамках помощи Запада идут на Украину.