Сегодня расскажем о том, что творится на украинском военном производстве. Информация – от женщины, работавшей на линиях по выпуску дронов. Назовем ее Светланой. Возраст попросила указать такой: «изрядно зрелая». Работала на заводе «Артем».

Эта госкомпания производит ракеты и ракетные комплексы, а также БПЛА. На ее территории расположен также офис фирмы «Укрспецэкспорт», обладающей монопольным правом на экспорт-импорт вооружений.

«Артем» – постоянная мишень для России как один из главных пунктов производства смертоносных изделий. Он вблизи метро и ТЦ. Поэтому украинская пропаганда всегда обвиняет РФ в стрельбе по мирному населению. Хотя прилетает обычно в ночное время, а обломки падают вне завода чаще всего по вине ПВО.

Светлана попала туда по объявлению мобильного оператора – их много сейчас рассылается.

– Пошла от отчаяния, – говорит женщина. По ТГ-связи у нее очень печальные интонации.

– Лишилась работы в фирмочке по ремонту мобил. Туда заявились из ТЦК и забрали директора. И конец… Накоплений не было – попробуй накопить, когда жизнь такая дорогая! Муж – инвалид, пособие на него – копейки. Просто хоть волком вой! Вот и решилась позвонить по объяве. Правда, сперва сомневалась: ведь это оружие, оно может нанести вред людям. Но поддалась пропаганде, которая говорит, что наши дроны летят только по военным объектам. Вы включите наше ТВ – там постоянно об этом талдычат. И о том, что мы должны мстить за «прилеты по мирным украинцам»…

На «Артеме» она «кое-что кое-куда вставляла». Без подробностей – опасается. Платить ей стали $500 в мес. Но скоро начали цепляться к любой мелочи – опозданиям на несколько минут, чаепитию в рабочее время – и штрафовать. Штрафы доходили до $ 150.

По словам Светланы, режим там очень жестокий. Начальство грубое, мат-перемат. Если что не так – увольнение. Условия для работы просто жуткие – старые цеха, наземные и подземные, ледяные. Окна без утепления или просто выбиты – зимой надо по 3 фуфайки на себя напяливать. А летом – жара, вонь, духотища.

– Ну просто как забитый зэками трюм. А ведь там – сотни человек! Как рабы! На моей памяти было несколько случаев, когда коллег «скорая» увозила, а потом им даже бюллетени не оплатили. Сказали: «Вы нарочно отлыниваете». И пригрозили отдать в СБУ.

СБУ там пугают постоянно. Начальник цеха то и дело приводит гестаповцев, и те угрожают карами за установки маячков. Кстати, и в соцсетях много говорится о том, что даже на «военке» встречаются симпатизанты России. Которые даже вызывают огонь на себя, чтобы развалить террористическую машину.



Самое страшное воспоминание у Светланы – о прилете в ее цех. Это произошло в ночную смену, а она работала в дневную. Тогда, по ее словам, погибло очень много работников. А киевский режим это утаил. Вообще все, что связано с попаданиями по таким объектам, он стремится держать в глубокой тайне.

– Начальство ведь прекрасно знало, что Россия бьет по ночам, чтобы обезопасить мирных. Зачем же оно выгнало на работу столько людей в ночь? А потом еще подло умолчало об этом. Мало того, еще и не хочет выплачивать компенсации. Это же подонство!

Светлана сообщает, что и правда о взрыве под Житомиром, когда были разрушены дома в радиусе нескольких километров, тоже засекречена. На самом деле там разнесло не только заправку, а и огромный склад боеприпасов. И взорвал их не российский дрон, а некий конкурент владельца склада.

Сейчас многие помещения «Артема» – развалины. Не выдержав тяжелых условий, женщина перебралась на другую дрон-линию. Однако однажды ночью – счастье, что в ее отсутствие – врезало и туда. И снова со стороны властей – молчание обо всем, что произошло. И о пострадавших. Пишут стандартно: «попадание в нежилое строение».

– Ну как же это «нежилое строение», если это заводы с сотнями людей! – возмущается она.