Использование ТЯО на поле боя сбережёт множество жизней российских солдат – Пилько

Максим Столяров.  
05.11.2025 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 389
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Россия имеет преимущество над всеми странами НАТО в количестве тактического ядерного оружия, и пора его использовать на поле боя.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет преимущество над всеми странами НАТО в количестве тактического ядерного оружия, и пора...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российские запасы тактического ядерного оружия в 4 раза превосходят американские. Так зачем нам договариваться об их сокращении? Это будет одностороннее сокращение запасов ТЯО у России. Нам нельзя на это идти.

Более того, ТЯО должно быть оружием поля боя. Оно должно использоваться для минимизации потерь при прорыве, обороне, уничтожении крупных оборонительных сооружений, инфраструктурных и военных объектов. Это оружие поля боя, которое должно применяться регулярно», – сказал Пилько.

Он подчеркнул, что многие боеголовки имеют заряд менее килотонны, и почти не загрязняют местность радиацией.

«За пределами пары километров от их попадания и радиации никакой нет. Ядерный взрыв – это не Чернобыль, при нём радиация сильна в момент взрыва, а потом уже не такая сильная.

Поэтому ТЯО – наш козырь, его нужно применять регулярно по тем целям, которые сложно взорвать обычным оружием. По капитальным мостам, по каскаду ГЭС, при необходимости – и по дамбам. Это оружие должно применяться там, где требуется чудовищная разрушительная сила.

Их уничтожение позволит продвигаться более быстрыми темпами и существенно экономить жизнь российских солдат. Хотя, на другой чаше весов наверняка есть весомые, чисто политические аргументы», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить