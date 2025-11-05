Использование ТЯО на поле боя сбережёт множество жизней российских солдат – Пилько
Россия имеет преимущество над всеми странами НАТО в количестве тактического ядерного оружия, и пора его использовать на поле боя.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Российские запасы тактического ядерного оружия в 4 раза превосходят американские. Так зачем нам договариваться об их сокращении? Это будет одностороннее сокращение запасов ТЯО у России. Нам нельзя на это идти.
Более того, ТЯО должно быть оружием поля боя. Оно должно использоваться для минимизации потерь при прорыве, обороне, уничтожении крупных оборонительных сооружений, инфраструктурных и военных объектов. Это оружие поля боя, которое должно применяться регулярно», – сказал Пилько.
Он подчеркнул, что многие боеголовки имеют заряд менее килотонны, и почти не загрязняют местность радиацией.
«За пределами пары километров от их попадания и радиации никакой нет. Ядерный взрыв – это не Чернобыль, при нём радиация сильна в момент взрыва, а потом уже не такая сильная.
Поэтому ТЯО – наш козырь, его нужно применять регулярно по тем целям, которые сложно взорвать обычным оружием. По капитальным мостам, по каскаду ГЭС, при необходимости – и по дамбам. Это оружие должно применяться там, где требуется чудовищная разрушительная сила.
Их уничтожение позволит продвигаться более быстрыми темпами и существенно экономить жизнь российских солдат. Хотя, на другой чаше весов наверняка есть весомые, чисто политические аргументы», – подытожил он.
