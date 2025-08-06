«Исключительно хороши»: офицер НАТО о новых российских подлодках

Елена Острякова.  
06.08.2025 15:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Российские подлодки ничем не уступают британским «Стюарт» и американским «Вирджиния».

Об этом бывший командир британской субмарины Райан Рэмси заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские подлодки ничем не уступают британским «Стюарт» и американским «Вирджиния». Об этом бывший командир...

«Две новейшие подлодки класса «Ясень» и «Борей» исключительно хороши. Они часто выкладывают на Ютуб видео о том, что происходит внутри этих лодок. И я провожу большую часть своего свободного времени, к сожалению, за просмотром этих видео, чтобы понять, улучшились ли их возможности по сравнению с прошлым. И они определенно улучшаются», – сказал Рэмси.

Он рассказал, как однажды встретил командира российской АПЛ.

«Их менталитет очень и очень отличается. У русских совершенно другое восприятие жизни и ее ценности. И они не воюют по нашим правилам. Это всегда становится проблемой», – отмечает Рэмси.

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