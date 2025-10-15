Исчерпав рычаги давления на РФ, Трамп дал отмашку на удары по росссийским НПЗ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Шантаж и давление Дональда Трампа на российских экономических партнеров и попытка подкупить элиты в РФ не привели к результату.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

