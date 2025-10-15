Исчерпав рычаги давления на РФ, Трамп дал отмашку на удары по росссийским НПЗ
Шантаж и давление Дональда Трампа на российских экономических партнеров и попытка подкупить элиты в РФ не привели к результату.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Соединенные Штаты действительно помогают Украине проводить атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, что, как вы совершенно верно сказали, Джо Байден никогда не одобрял. Но Соединенные Штаты это делают. Сейчас можно спорить, и я собственно не собираюсь этого делать, но я бы сказал, что вся эта история с атаками на нефтеперерабатывающие заводы, – это еще одна попытка Дональда Трампа получить рычаги давления. Он понял, что у него нет реальных рычагов давления на русских. Угрозы санкций и тарифов против Индии и Китая, если они продолжат покупать российскую нефть, не работают.
Захват кораблей в открытом море сопряжен с множеством проблем, и это, вероятно, не лучшая идея. Он не может купить русских, он пытается подкупить их экономическими соглашениями, но их это не интересует. Он очень расстроен, потому что Путин не собирается отступать от Стамбульского соглашения, Путин отвергает предложение о прекращении огня и не хочет встречаться с Зеленским.
Так что Трамп последние пару месяцев пытается найти рычаги давления на русских, он санкционировал удары Украине по российским нефтеперерабатывающим заводам», – заявил Меркурис.
