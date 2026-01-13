Иранский режим сам довёл себя до ручки и скоро падёт – Багдасаров призвал не списывать всё на внешний фактор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если нынешний протест будет подавлен, общая ситуация в Иране может привести к смене правительства и гражданской войне.

Об этом в эфире видеоблога Alpha News заявил востоковед Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация в Иране предельно сложная. Проблема Ирана заключается не только в экономике. Там много различных проблем: экологическая, борьба за власть наверху самой иерархии. И сама система, она уже исчерпала себя. Поэтому все сводить, как иногда сводят, что это все происки США и Израиля, я бы не стал. Хотя, конечно, и США и Израиль заинтересованы в этих событиях. Удержится ли власть? Я думаю, в этом году вероятность смены режима очень высокая. Если не получится в этот раз, то получится через какое-то время. Но ситуация перезрела, поймите. Такое огромное количество людей когда выходит, это уже о многом говорит, что люди устали от тех проблем, которые там есть, они не видят этих решений. Люди не будут выходить только потому, что какие-то спецслужбы США их подстрекают. Есть серьезные глубокие причины такого кризиса», – отметил Багдасаров.