Иранский режим сам довёл себя до ручки и скоро падёт – Багдасаров призвал не списывать всё на внешний фактор
Даже если нынешний протест будет подавлен, общая ситуация в Иране может привести к смене правительства и гражданской войне.
Об этом в эфире видеоблога Alpha News заявил востоковед Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ситуация в Иране предельно сложная. Проблема Ирана заключается не только в экономике. Там много различных проблем: экологическая, борьба за власть наверху самой иерархии. И сама система, она уже исчерпала себя.
Поэтому все сводить, как иногда сводят, что это все происки США и Израиля, я бы не стал. Хотя, конечно, и США и Израиль заинтересованы в этих событиях.
Удержится ли власть? Я думаю, в этом году вероятность смены режима очень высокая. Если не получится в этот раз, то получится через какое-то время. Но ситуация перезрела, поймите.
Такое огромное количество людей когда выходит, это уже о многом говорит, что люди устали от тех проблем, которые там есть, они не видят этих решений.
Люди не будут выходить только потому, что какие-то спецслужбы США их подстрекают. Есть серьезные глубокие причины такого кризиса», – отметил Багдасаров.
«События могут перейти в гражданскую войну. А это децентрализация. Иран – многонациональная страна. Там три провинции –Западный и Восточный Азербайджан, и Ардебиль. Там 75% населения – азербайджанцы.
Ещё есть хитрый, коварный Эрдоган, который готов сожрать все, особенно если это ему не будет стоить никаких особых усилий. И есть руководство Азербайджана, которое не откажется от так называемого Южного Азербайджана.
Конечно, это коснется и России. Южный Кавказ может быть полностью дестабилизирован. Попутно будет сожжена и Армения. Для России это негативный вариант», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: