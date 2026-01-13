Иранский режим сам довёл себя до ручки и скоро падёт – Багдасаров призвал не списывать всё на внешний фактор

Максим Столяров.  
13.01.2026 16:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 516
 
Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Майдан, Общество, Политика, Россия


Даже если нынешний протест будет подавлен, общая ситуация в Иране может привести к смене правительства и гражданской войне.

Об этом в эфире видеоблога Alpha News заявил востоковед Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если нынешний протест будет подавлен, общая ситуация в Иране может привести к смене...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация в Иране предельно сложная. Проблема Ирана заключается не только в экономике. Там много различных проблем: экологическая, борьба за власть наверху самой иерархии. И сама система, она уже исчерпала себя.

Поэтому все сводить, как иногда сводят, что это все происки США и Израиля, я бы не стал. Хотя, конечно, и США и Израиль заинтересованы в этих событиях.

Удержится ли власть? Я думаю, в этом году вероятность смены режима очень высокая. Если не получится в этот раз, то получится через какое-то время. Но ситуация перезрела, поймите.

Такое огромное количество людей когда выходит, это уже о многом говорит, что люди устали от тех проблем, которые там есть, они не видят этих решений.

Люди не будут выходить только потому, что какие-то спецслужбы США их подстрекают. Есть серьезные глубокие причины такого кризиса», – отметил Багдасаров.

«События могут перейти в гражданскую войну. А это децентрализация. Иран – многонациональная страна. Там три провинции –Западный и Восточный Азербайджан, и Ардебиль. Там 75% населения – азербайджанцы.

Ещё есть хитрый, коварный Эрдоган, который готов сожрать все, особенно если это ему не будет стоить никаких особых усилий. И есть руководство Азербайджана, которое не откажется от так называемого Южного Азербайджана.

Конечно, это коснется и России.  Южный Кавказ может быть полностью дестабилизирован. Попутно будет сожжена и Армения. Для России это негативный вариант», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить