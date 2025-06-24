Иран получил шанс для уже серьёзной подготовки к новой войне

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Вот и подошел к концу 12-дневный военный конфликт Ирана и Израиля. Уже очевидно, что имел место трехсторонний договорняк с участием США. Причем, мира первым запросил Израиль, обратившись к Ирану через премьера Катара.

Подводя итоги: развязавший войну Израиль, как следует получил по щам, не добившись ни одной из поставленных целей.

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Несмотря на все усилия еврейского государства и его союзников, Иран выстоял, сохранил запасы обогащенного урана, центрифуги 6-го поколения, подземные ядерные и ракетные заводы, склады и хранилища, нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую инфраструктуру, военный и промышленный потенциал.

В политическом плане – Израилю не удалось вызвать недовольство иранцев дряхлеющим духовным правлением и даже наоборот: внешняя агрессия привела к консолидации общества. Политическая система Ирана осталась незыблемой, несмотря на громкие заявления Нетаньяху и трампистов.

Напав на Иран, режим Нетаньяху проявил глупость и недальновидность, не рассчитав собственные силы и не ожидая жесткой ракетной ответки. Хваленая система ПВО Израиля с распиаренными комплексами «Железный купол» и «Праща Давида» оказались дырявыми.

Оценочно, к объектам на территории Израиля прорвалось до 18-20% иранских ракет. Учитывая, какую многослойную систему ПВО им удалось преодолеть (корабли США, американские базы, системы стран-сателлитов), можно сделать однозначный вывод, что достижения Ирана в ракетных технологиях и БПЛА следует расценивать как впечатляющие.

Особенно если знать, что иранская армия и КСИР так и не задействовали против Израиля и военных баз США главного своего козыря – гиперзвуковых ракет с маневрирующими боевыми блоками (заявления мировых СМИ на этот счет оказались ложными).

Да, Израилю удалось на начальном этапе ликвидировать часть высших офицеров иранского генштаба, КСИР, а также ключевых специалистов из ядерной отрасли, однако иранскому военно-политическому руководству в течение суток после нападения удалось мобилизоваться и организовать ответные удары по агрессору.

Устранение ряда высокопоставленных лиц Ирана не привело к сколько-нибудь чувствительным последствиям, если не считать имиджевые потери. ЦАХАЛ смог уничтожить стариков, засидевшихся на ответственных должностях со времён ирано-иракской войны 1980 – 1988 годов. Сама же структура управления армией и КСИР, напоминает матрешку, когда функции главкомов дублируются сразу несколькими замами.

Полностью оценить истинный ущерб сторон пока что не представляется возможным, поскольку с обеих сторон происходят вбросы дезы (один только сбитый израильский летчик Андрей Макаревич чего стоит!).

Трамп во все фанфары трубит о «полном уничтожении иранской ядерной программы». В Тель-Авиве подавленно молчат, глядя на руины и подсчитывая понесенный ущерб. Вне всякого сомнения, что Биби и Донни лишний раз убедили многие неядерные государства в необходимости обладания собственной «дубинкой» для гарантии от внешней агрессии.

Согласно ряду оценок, Иран в скором времени будет способен собрать не менее десятка тактических ядерных зарядов, уже располагая прекрасными средствами доставки с дальностью до 2,5 тысяч км. И вот тогда с авантюрами, подобными недавней, будет полностью покончено.

Полностью подорвано доверие к МАГАТЭ. Организация, призванная быть объективным арбитром, оказалась двуличной, лживой, откровенно шпионившей в пользу Израиля.

Можно не сомневаться, что Иран проведет работу над ошибками. Пересмотрит систему внутренней безопасности и начнет борьбу с коррупцией, поразившей снизу доверху все госслужбы. Не станет во второй раз наступать на грабли, приведшие к летальному исходу режимов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

Имеется в виду их высокомерный отказ от закупок российских систем ПВО. Если учесть, что в последние годы в разработках передовых систем ПВО/ПРО неплохо подтянулся Китай, то Ирану ничто не мешает построить продуманную систему обороны от воздушного нападения.